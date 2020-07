Luxemburgo volta ao Palmeiras após se recuperar de coronavírus

O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a comandar o treino do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. Ele estava afastado do clube após contrair o novo coronavírus.

Recuperado, Luxemburgo comemorou seu retorno ao dia a dia do Palmeiras. O treinador prepara a equipe para a retomada do Campeonato Paulista. O próximo jogo será na quarta-feira, no clássico contra o Corinthians.

"Estou muito feliz por voltar. Voltei e já participei da parte tática do time e deu para ensaiar algumas coisas. Estava recebendo informações todos os dias e trabalhando de casa com os meus assistentes. Deu para chegar já sabendo do estágio em que eu ia encontrar tudo. Ficar em casa e sem trabalhar é ruim, principalmente para quem estava acostumado à rotina e à agitação do futebol. Voltar à ativa e se sentir útil de novo é muito bom", disse Luxemburgo ao site do Palmeiras.

Luxemburgo havia sido afastado das atividades no dia 3 de julho, quando recebeu resultado positivo no teste de coronavírus. Ele permaneceu isolado em casa até ser liberado pelos médicos.