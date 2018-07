Luxemburgo volta atrás e relaciona Júnior para semifinal

O técnico Vanderlei Luxemburgo recuou após o treino desta sexta-feira e relacionou Júnior para a partida deste sábado, contra o Democrata-GV, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. No meio da semana, o treinador do Atlético-MG havia indicado que pouparia o experiente jogador neste final de semana.

Júnior poderá atuar no meio-campo na vaga de Fabiano, que cumprirá suspensão no sábado. O volante Correa, que está recuperado de lesão, é outra opção para o setor. Luxemburgo, porém, não deu dicas sobre a escalação do Atlético e avisou que manterá o mistério até momentos antes da partida.

Mas, caso opte por Júnior na equipe titular, o Atlético deverá entrar em campo com Aranha; Carlos Alberto, Werley, Jairo Campos e Leandro; Zé Luís, Júnior, Renan e Ricardinho; Muriqui e Diego Tardelli.

Confira os 19 jogadores relacionados para o jogo:

Goleiros: Aranha, Carini

Laterais: Carlos Alberto, Júnior, Leandro

Zagueiros: Benítez, Jairo Campos, Werley

Volantes: Correa, Jonílson, Zé Luis

Meias: Evandro, Giovanni, Renan Oliveira, Ricardinho

Atacantes: Diego Tardelli, Marques, Muriqui, Pedro Paulo