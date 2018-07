Lyanco exalta chegada de Ricardo Gomes: 'É um sonho ter um treinador como ele'

Na avaliação de Lyanco, o treinador e ex-zagueiro é experiente e terá condições de lapidar suas qualidades. "É o sonho de qualquer moleque ter um treinador como ele. Foi da minha posição, é um cara que vai me ajudar bastante, com certeza. Erros eu tenho, falhas em algumas coisas, e tenho certeza de que o professor vai me ajudar, me lapidar", comentou.

Titular nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro, Lyanco falou ainda sobre o bom momento no São Paulo. E avaliou que a boa sequência pessoal se deve, entre outros fatores, à extrema dedicação diária. "Nunca deixei de treinar. Independentemente de quem joga, quero continuar aproveitando as oportunidades. É o trabalho no dia a dia, treinos, e a experiência com os mais velhos que estão me ajudando bastante."

Em preparação para o duelo com o Internacional, domingo, em Porto Alegre, o São Paulo realizou uma atividade física nesta quarta-feira, sob os olhares de Ricardo Gomes. Os jogadores foram divididos em oito grupos e passaram por estações dentro de um circuito - em cada uma delas precisavam aprimorar um fundamento específico. Ao completarem um rodízio, faziam uma corrida e voltavam para outro ciclo.