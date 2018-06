Lyon afirma que encerrou negociação com o Liverpool e Fekir fica no clube francês

O Lyon anunciou neste sábado que terminou as negociações que envolviam a venda de Nabil Fekir para o Liverpool. De acordo com comunicado do clube, o atacante vai permanecer na equipe francesa durante a próxima temporada do futebol europeu.

"O Olympique Lyonnais informa que as negociações com Liverpool e Nabil Fekir para a transferência do nosso capitão não tiveram sucesso e decidiu-se pelo fim desta negociação neste sábado. O Olympique Lyonnais está empolgado para poder contar com a presença de Nabil para a temporada 2018/2019, na qual o clube jogará a Liga dos Campeões da Europa", disse o clube em nota.

O posicionamento do Lyon é de que Fekir não sairá para nenhum lugar neste momento, apesar do interesse que havia não só do Liverpool, mas também de "outros clubes ambiciosos".

Aos 24 anos, Fekir marcou 23 gols em 40 partidas pelo Lyon na última temporada e a boa fase rendeu ao atacante uma convocação para disputar a Copa do Mundo na Rússia. Apesar do desempenho recente, especula-se que o Liverpool desistiu do negócio por causa de uma lesão crônica no joelho direito do jogador - o francês rompeu o ligamento cruzado em setembro de 2015 e só retornou aos gramados em março de 2016.