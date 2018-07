Lyon anuncia assistente como novo técnico até o fim da temporada

Génésio é um ex-jogador do próprio Lyon e atuou por lá de 1985 a 1995. Ele ainda passou por Nice e Martigues antes de encerrar a carreira. Seu destino cruzou novamente ao do clube em 2006, quando foi contratado para exercer a função de auxiliar, que vinha ocupando desde então.

O novo treinador começará a comandar a equipe a partir da próxima segunda-feira e estreará no banco de reservas no dia 3 de janeiro, no duelo com o Limoges pela Copa da França. O Lyon caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões após ficar em último na chave H e ocupa somente a nona colocação do Campeonato Francês, com 26 pontos em 19 partidas.