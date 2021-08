Lyon anuncia que zagueiro brasileiro treinará no time B por mau comportamento

A diretoria do Lyon divulgou nesta terça-feira que o zagueiro brasileiro Marcelo passará a treinar com o time B devido a atitudes tomadas no vestiário da equipe logo depois da derrota para o Angers por 3 a 0, em jogo disputado no último domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

"A direção esportiva do Olympique Lyonnais recorda a todos os jogadores que eles devem ter um comportamento e um compromisso firmes para alcançar, sem demora, os resultados que correspondem às ambições do clube", apontou nota emitida nesta terça-feira.

O Lyon, no entanto, não deu detalhes sobre qual foi o comportamento inadequado do ex-jogador do Santos, que tem 34 anos. Marcelo, inclusive, foi um dos destaques negativos da equipe, que tem o brasileiro Juninho Pernambucano como diretor-esportivo, na derrota para o Angers, tendo recebido pela atuação no jogo nota 1 do jornal francês L'Équipe, após, inclusive, ter marcado um gol contra.

De acordo com outros veículos de comunicação franceses, o comportamento inadequado do zagueiro brasileiro teria sido dirigido a um companheiro de equipe.

Recentemente, Marcelo, que foi titular do Lyon na últimas quatro temporadas, renovou contrato com a equipe por duas temporadas, ampliando o vínculo até junho de 2023.