Lyon aplica 3 a 0 no Olympique em Marselha e fica perto da Liga dos Campeões

O Lyon venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0, fora de casa, pela antepenúltima rodada do Campeonato Francês, e ficou mais perto de garantir a sua vaga na próxima Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe ficou com 66 pontos na terceira posição do torneio nacional, posto que assegura um lugar pelo menos na fase preliminar da competição continental.

E, a duas rodadas do final do Francês, a vantagem em relação ao Saint-Étienne, quarto colocado, é de quatro pontos. Ou seja, o Lyon precisa de uma vitória em seus dois últimos jogos para ir à Liga dos Campeões sem depender de nenhum outro resultado.

Os gols do triunfo do Olympique foram marcados por Maxwell Cornet, que balançou as redes duas vezes, uma em cada tempo do duelo, e por Moussa Dembélé, que selou o 3 a 0 apenas dois minutos depois de o time abrir 2 a 0.

Com 66 pontos na competição, o Lyon também ainda tem chances matemáticas de ultrapassar o Lille - que está com 72 pontos - e terminar com o vice-campeonato no Francês, mas precisaria vencer as duas partidas finais na competição, torcer para o Lille perder esses dois jogos e tirar uma diferença que hoje é de 14 gols no saldo.

Por sua vez, a derrota do Olympique de Marselha garante que o time da Riviera Francesa não irá se classificar para nenhuma competição europeia da próxima temporada. Com 55 pontos, o sexto colocado não tem mais como alcançar o Saint-Étienne, que ocupa a quarta posição, com 62 pontos.

Ainda neste domingo, o segundo colocado Lille saiu vitorioso ao derrotar o Bordeaux (14º), em casa, por 1 a 0, com gol do atacante Loic Remy. O triunfo deixou a equipe a apenas um empate de assegurar o vice-campeonato sem depender dos resultados do Lyon.

E o atual campeão da Copa da França, Rennes, só empatou com o Guingamp em 1 a 1, em casa, foi aos 46 pontos na 12ª posição e acabou selando o rebaixamento do lanterna do Campeonato Francês, que tem apenas 26 pontos.