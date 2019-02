Lyon bate Guingamp e garante última vaga nas quartas da Copa da França

O Lyon teve dificuldades, mas confirmou o favoritismo diante do Guingamp nesta quinta-feira e avançou às quartas de final da Copa da França. Fora de casa, a equipe venceu por 2 a 1 e garantiu a última das oito vagas para a próxima fase da competição.

Com o resultado, o Lyon segue vivo em busca de sua sexta conquista da Copa da França e se junta a Paris Saint-Germain, Dijon, Orleans, Nantes, Caen, Rennes e Vitre nas quartas de final do torneio.

Mesmo fora de casa, o Lyon foi para cima e abriu o placar aos seis minutos, com Moussa Dembele, aproveitando assistência do brasileiro Marcelo. O segundo saiu no início da etapa final, com Cornet. O Guingamp ainda reagiu e diminuiu aos 42, com Mendy, mas já era tarde para o empate.

Vindo de cinco vitórias seguidas na temporada, o Lyon tenta manter o embalo diante do Nice no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Francês. Pela mesma competição, o Guingamp encara em seus domínios o Lille, no mesmo dia.