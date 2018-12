Lyon bate o Monaco, assume 3ª posição e complica o rival no Francês

Em clássico válido por esta esvaziada 18ª rodada do Campeonato Francês, que teve vários jogos adiados por causa de protestos no país, o Lyon superou o Monaco por 3 a 0, neste domingo, em casa, e complicou ainda mais a vida do rival na competição. Os gols da partida foram marcados por Aouar, Fekir e Mendy.

Com o resultado, o Lyon voltou a vencer após duas rodadas, chegou aos 31 pontos e assumiu a terceira posição da competição. O Monaco, por sua vez, estacionou nos 13 pontos e seguiu na zona de rebaixamento, no qual ocupa o 19º e penúltimo lugar.

Na próxima rodada, no sábado, o Lyon visita o Montpellier, no Stade de la Mosson. No mesmo dia, o Monaco busca recuperação diante do Guingamp, no Stade Louis II.

Segundo colocado no campeonato com 34 pontos, o Lille venceu o Nimes por 3 a 2. Rafael Leão, Jonathan Bamba e Nicolas Pepe marcaram para o vice-líder, enquanto Rachid Alioui e Clement Depres balançaram a rede para o Nîmes. Com resultado, o Nimes está na décima posição, com 23 pontos. Na próxima rodada, no sábado, o Nimes enfrenta o Rennes. No mesmo dia, o Lille joga contra o Toulouse.

No outro jogo deste domingo pelo Francês, Nice e Saint-Étienne empataram por 1 a 1, em Nice. Os visitantes abriram o placar com Lois Diony aos oito minutos no segundo tempo. Aos 36 desta etapa, porém, Wylan Cyprien marcou para os anfitriões e garantiu a igualdade. Com o resultado, Nice está na sétima posição, com 26 pontos, enquanto o Saint-Étienne é o quinto, com 27.

RODADA ESVAZIADA

Nesta semana, a Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza o Campeonato Francês, emitiu um comunicado no qual informou o adiamento de mais quatro partidas da 18ª rodada da competição, que estavam previstas para ocorrer neste final de semana. A suspensão dos jogos aconteceu devido aos protestos recorrentes na França.

Na semana passada, seis jogos da 17ª rodada também sofreram mudanças devido às manifestações dos "coletes amarelos", contra a alta de impostos sobre os combustíveis, e que também passou a protestar em função da elevação dos custos de vida na França. Com isso os duelos Angers x Bordeaux, Monaco x Nice, Nîmes x Nantes, PSG x Montpellier, Saint-Étienne x Marsella e Toulouse x Lyon foram remarcados para 15 de janeiro de 2019.

Na última terça-feira, em meio a este cenário de protestos na França, um homem armado começou a disparar perto de um mercado de Natal em Estrasburgo, na França, em um atentado que provocou quatro mortes e deixou vários outros feridos.

Em memória das vítimas, neste sábado foi respeitado um minuto de silêncio em todos os estádios de futebol antes das partidas das principais divisões francesas. O mesmo ocorreu nos confrontos que foram realizados neste domingo.