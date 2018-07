Lyon bate Wolfsburg nos pênaltis e vence a Liga dos Campeões feminina

Dois dias antes do aguardado duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o futebol europeu conheceu, nesta quinta-feira, o seu campeão feminino. Em um jogo emocionante em Reggio Emilia, na Itália, o Wolfsburg buscou o empate em 1 a 1 no tempo normal, mas viu o Lyon ser campeão nos pênaltis.

A goleira Sarah Bouhaddi foi de vilã a heroína na partida. Aos 43 minutos da segunda etapa, ela falhou e deixou Popp empatar o jogo. Nos pênaltis, a norueguesa Ada Hegerberg, autora do gol francês no tempo normal, o 13.º dela na competição, perdeu a primeira cobrança.

Bouhaddi se redimiu defendendo as últimas duas batidas do Wolfsburg e garantindo a taça. O último pênalti foi errado por Élise Bussaglia, que jogou as últimas três temporadas exatamente no Lyon.

Este é o terceiro título do time feminino do Lyon, campeão também em 2011 e 2012, sempre vencendo equipes alemãs. O jogo desta quinta-feira foi também uma revanche para as francesas, derrotadas pelo Wolfsburg na final de 2013.

Desde que o torneio foi criado, há sete anos, foram seis finais entre Alemanha e França, com cinco participações do Lyon, três do Wolfsburg, duas do Frankfurt e uma do PSG. Só o Tyresö, time sueco da brasileira Marta quebrou essa sequência, ficando com o vice em 2014.

Nesta temporada, Marta jogou pelo Rosengard, também da Suécia, que caiu nas quartas de final diante do Frankfurt. A brasileira fez cinco gols. Cristiane anotou seis, sendo o destaque da campanha do PSG, eliminado num agregado de 8 a 0 pelo Lyon na semifinal.