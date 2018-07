Lyon cede empate e perde chance de liderar Francês

Com o empate, o Lyon ficou com 30 pontos e perdeu a chance de superar o líder Lille, o Paris Saint-Germain e o Rennes, todos com 31. O líder do campeonato não pôde jogar neste final de semana por causa das fortes nevascas na Europa.

A partida contra o Nancy, que seria disputada neste domingo, precisou ser adiada, assim como o duelo entre Lens e Caen. O Olympique de Marselha corre por fora na briga pelas primeiras posições. Os atuais campeões soma 28 e estão em quinto lugar na classificação, logo atrás do Lyon.

Olympique e Lyon fizeram um jogo equilibrado neste domingo. Os visitantes levaram uma ligeira vantagem no primeiro tempo, com maior perigo no ataque. Gomis acertou a trave em chute forte nos instantes iniciais do duelo. Aos 35 minutos, Michel Bastos deu assistência para o argentino Lisandro López bater de canhota e abrir o placar.

Mas o Lyon não conseguiu segurar o empate e sofreu o empate logo no início da segunda etapa. Aos 6 minutos, Valbuena recebeu bom passe dentro da área e finalizou de direita, definindo o resultado final da partida.

Os dois times voltarão a campo ainda mais uma vez neste ano antes do recesso. Na quarta-feira, o Lyon vai receber o Auxerre, enquanto o Olympique terá pela frente o Brest, longe dos seus domínios.