Lyon contrata lateral brasileiro Rafael junto ao Manchester United

O Lyon confirmou na tarde desta segunda-feira ter chagado a um acordo com o Manchester United pela transferência do lateral-direito Rafael. O jogador, revelado nas categorias de base do Fluminense, assinou contrato por quatro temporadas e fica na França até meados de 2019. Os valores não foram revelados.

Mais cedo, o presidente do clube, Jean-Michel Aulas, já havia revelado que Rafael estava em Lyon para negociar com a equipe, restando, naquele momento, que a negociação com o Manchester fosse finalizada. O brasileiro fez exames médicos nesta segunda e deverá ser apresentado no fim de semana.

Accord pour le transfert de Rafael da Silva qui va signer un contrat de 4 ans => http://t.co/VJQWOuMMEn #teamOL pic.twitter.com/1aGzLTUE4l — Olympique Lyonnais (@OL) 3 agosto 2015

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Rafael e seu irmão gêmeo Fábio (hoje no Cardiff, do País de Gales) assinaram com o Manchester United quando ainda tinham 16 anos, mas só passaram a defender o clube inglês depois de completar 18.

Assim, Rafael estreou como profissional em agosto de 2007, pelo Manchester. Deste então, fez 170 partidas oficiais pelo clube, sendo a maioria delas como titular. Na temporada passada, entretanto, o lateral de 25 anos só participou de 11 partidas.