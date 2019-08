Lyon, de Sylvinho, é batido pelo Montpellier e perde a 1ª no Campeonato Francês

Depois de duas grandes vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido, o Lyon, do técnico Sylvinho, perdeu pela primeira vez no Campeonato Francês, nesta terça-feira, ao ser derrotado pelo Montpellier, no campo do adversário, por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada da competição.

O placar poderia ter sido ainda mais favorável aos anfitriões, mas o atacante Andy Delort, aos 37 minutos do primeiro tempo, acertou a trave esquerda de Geronimo Rulli, em cobrança de pênalti.

O único gol do jogo, porém, veio logo em seguida, aos 42, quando o defensor Arnaud Souquet acertou um lindo chute da intermediária, após rebote da zaga do Lyon. Surpreendido, o goleiro Anthony Lopes nem se mexeu no lance.

A situação do Lyon ficou ainda mais complicada, aos nove do segundo tempo, quando Youssouf Kone foi expulso depois de acertar um tapa no marcador, ao tentar proteger a bola.

Um dos favoritos ao título, o Lyon vinha de duas vitórias impactantes. Na primeira rodada, fora de casa, superou o Monaco por 3 a 0. Frente ao Angers, no segundo jogo, o triunfo foi por 6 a 0, desta vez atuando como mandante.

Após três rodadas disputados, apenas a equipe do Rennes tem um aproveitamento de 100%, com três vitórias consecutivas e nove pontos ganhos. O Lyon soma seis, ao lado de Paris Saint-Germain, Nice e Angers. Pelo seu bom saldo de gols, o time comandado por Sylvinho hoje ocupa a vice-liderança da tabela.

Já o Montpellier, agora com quatro pontos, saltou para a nona posição, sendo que está rigorosamente empatado com Bordeaux, Metz e Nantes na classificação. No sábado, o Lyon voltará a campo para encarar o Bordeaux, em casa. No mesmo dia, o Montpellier terá pela frente o Nantes jogando como visitante.