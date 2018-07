Lyon derrota Lille e reage no Campeonato Francês

Com o resultado, o Lyon se afastou da zona de rebaixamento e pulou da 17.ª para a 14.ª colocação da tabela, agora com 11 pontos. Rennes, o líder do campeonato, soma 19. O Lille ocupa a sexta posição, com 14 pontos.

A vitória deste domingo começou a ser construída logo aos 3 minutos de jogo, com gol de Lisandro Lopez. No final do primeiro tempo, Gourcuff aumentou a vantagem, aos 40. Sow descontou no início da etapa final, aos 7, mas não conseguiu embalar a reação do Lille. Quatro minutos depois, Lopez anotou seu segundo gol na partida e assegurou o triunfo dos donos da casa.