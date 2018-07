Lyon derrota o Apoel Nicosia na Liga dos Campeões

Lacazette, atacante da seleção francesa sub-21, balançou a rede aos 13 minutos do segundo tempo, garantindo um triunfo merecido ao Lyon.

O Lyon, que viajará ao Chipre no mês que vem, poderia ter aberto o placar em um possível pênalti aos 3 minutos, quando Ederson aparentemente foi derrubado na área.

"Fizemos uma grande partida, corremos muito e fizemos por merecer a vitória. O Apoel chutou ao nosso gol apenas uma vez e dominamos a posse de bola do início ao fim", disse o brasileiro Ederson em comunicado.

"Infelizmente, não conseguimos traduzir essa superioridade em mais gols, o que nos daria uma tranquilidade maior para o próximo jogo."

O Apoel, que se classificou para as oitavas de final no grupo que tinha Zenit São Petersburgo, Shakhtar Donetsk e Porto, pouco atacou e esperava um contra-ataque para ter melhor sorte no jogo, o que não se concretizou.

(Por Julien Pretot, em Paris)