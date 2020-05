Lyon é declarado campeão da liga feminina francesa, seu 14º título seguido

A Federação Francesa de Futebol (FFF) decidiu conceder ao Lyon o título de vencedor do campeonato feminino da França 2019-2020, depois que a temporada não pôde ser concluída por causa da pandemia de coronavírus, disseram fontes próximas à AFP, confirmando uma publicação da RMC Sport. Questionada, a FFF se recusou a comentar nesta segunda-feira, após um comitê executivo que deveria tratar desse ponto. A informação revelada pela RMC Sport foi confirmada à AFP por fonte próxima às deliberações e ao Lyon.

O título é a 14º consecutivo da equipe, a grande potência do futebol feminino europeu, intocável na França desde 2007. A liga francesa foi interrompida em meados de março devido à disseminação do coronavírus. O Lyon era o líder e enfrentaria o Paris Saint-Germain, segundo colocado com três pontos a menos a seis rodadas do fim da disputa.

Graças ao seu segundo lugar, o PSG deve se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões, ao lado do próprio Lyon.