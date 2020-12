Lyon e Lille ganham e seguem próximos do líder PSG no Campeonato Francês

A concorrência sabe que não pode deixar o Paris Saint-Germain disparar na ponta do Campeonato Francês. Na cola dos líderes, Lille e Lyon ganharam seus jogos neste domingo e diminuíram para dois pontos a distância para a equipe de Neymar.

O PSG chegou aos 28 pontos no sábado. Lille e Lyon subiram para 26 ao vencerem seus compromissos na rodada. O Lille leva a melhor no saldo de gols (15 a 13).

O Lille acabou com a série de quatro vitórias seguidas do Monaco, uma delas diante do PSG, com o triunfo por 2 a 1 em seus domínios. Depois de 0 a 0 no primeiro tempo, os gols saíram na etapa final.

David e Yazici deixaram o Lille com boa vantagem no placar. Pellegri ainda diminuiu, mas o triunfo e a segunda colocação já estavam garantidos. O Lyon só ultrapassaria com goleada por cinco gols.

E não foi o que aconteceu na visita ao Metz. Na verdade, apesar do triunfo, o Lyon poderia sair atrás logo de cara. Mas Boulaya perdeu um pênalti com sete minutos. Não fez e viu o castigo vir rapidamente.

Depay abriu o marcador, aos 17. Com um começo ótimo de segunda etapa, Ekambi anotou duas vezes e deixou o Lyon em situação tranquila na partida. Nem o gol de Boulaya, restando 15 minutos para o fim, foi suficiente para reviravolta no confronto.

Na próxima rodada, no Parque dos Príncipes, o Lyon faz um confronto direto com o líder PSG, no domingo. Já o Lille recebe o Bordeaux no mesmo dia.