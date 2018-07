Lyon empata com Bordeaux, e segue longe dos líderes Em jogo marcado por confusão no final, o Lyon empatou com o Bordeaux por 2 a 2, neste sábado, fora de casa, e ficou mais distante dos líderes do Campeonato Francês. Os brasileiros Ederson e Cris brilharam em campo e marcaram os gols do time visitante, enquanto Jussiê foi um dos dois jogadores do Bordeaux que foram expulsos nos minutos finais da partida.