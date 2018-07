Lyon ganha outra e está na cola dos líderes na França

Quem perdeu a posição para o Lyon foi o Rennes, que viajou até Bordeaux e só ficou no empate sem gols com o time da casa. Com a igualdade, o Rennes chegou aos 28 pontos, agora no quarto lugar. O Bordeaux, com 25 pontos, ocupa a oitava colocação.

No outro duelo deste domingo, o Saint-Étienne se deu bem no confronto contra o Monaco, no estádio Louis 16, em Montecarlo. Com gols de Batlles e Sako, a equipe ganhou por 2 a 0 e chegou aos 25 pontos, na sétima posição. Já o time do Principado de Mônaco passa por apuros na temporada e segue no 17.º lugar, com 15 pontos.