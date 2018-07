Lyon goleia Dínamo Zagreb por 7 a 1 e vai às oitavas de final

Mesmo poupando os seus principais jogadores - já estava classificado para as oitavas de final por antecipação -, mas com o brasileiro Kaká como titular, o Real Madrid ganhou nesta quarta-feira em Amsterdã. Assim, terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões com a melhor campanha, com 100% de aproveitamento em seis jogos disputados: 18 pontos.

Além de manter o aproveitamento 100%, o Real ajudou na eliminação do Ajax. O time holandês entrou na última rodada do Grupo D precisando apenas de um empate em casa para se classificar. Também tinha enorme vantagem no saldo de gols caso perdesse nesta quarta-feira e ficasse com o mesmo número de pontos do Lyon. Mas tudo mudou com os resultados do dia.

Ajax e Lyon ficaram com os mesmos oito pontos, sendo que houve igualdade também no primeiro critério de desempate: confronto direto. Assim, a decisão da vaga foi para o saldo de gols, no qual o time francês ficou na frente, com 2 a 0, e acabou levando a classificação para as oitavas de final. Ao clube holandês, restou apenas a disputa da Liga Europa.

Em Amsterdã, o Real ganhou do Ajax com dois gols de Callejon e um de Higuaín. E em Zagreb, o time croata saiu na frente, com Kovacic, quando já tinha ficado com um a menos - Leko foi expulso aos 28 minutos. O Lyon empatou ainda no primeiro tempo e marcou os outros seis na segunda etapa. Gomis fez quatro, enquanto Gonalons, Lisandro Lopez e Briand completaram a goleada.