Lyon goleia o Monaco e empate do Lille deixa PSG na liderança

A expectativa sobre o Lyon no Campeonato Francês era imensa após o time chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Mas um início ruim deixou a equipe na parte de baixo da tabela. Neste domingo o time mostrou sua força, goleou o Monaco por 4 a 1, em casa, e vai se recuperando na classificação.

Com a segunda vitória seguida, o Lyon já figura na sexta colocação, com 13 pontos. Mesmo assim ainda bem distante dos líderes Paris Saint-Germain e Lille, ambos com 18 e vantagem ao time de Neymar nós critérios de desempate.

Leia Também Com boa atuação de Neymar, PSG goleia lanterna e assume ponta

O Lyon vem pagando caro pelos quatro empates seguidos que somou no Francês. Acordou na rodada passada e neste domingo não tomou conhecimento de um dos gigantes do país. Num jogo perfeito, Ekambi, duas vezes, Depay e Aouar anotaram os gols da equipe. Wyssam fez o de honra dos visitantes.

Na próxima rodada o Lyon tem um grande teste para saber quais serão suas pretensões na competição. Visita o Lille, único time invicto no Campeonato Francês, que neste domingo ficou no 1 a 1 com o Nice, deixando a liderança escapar para o PSG.

O Monaco perdeu pela terceira vez em oito rodadas, soma apenas 11 pontos e amarga o 12° lugar apenas. Ainda neste domingo, jogaram Bordeaux 2 x 0 Nimes, Montpellier 0 x 4 Reims e Metz 2 x 0 Saint-Etienne.