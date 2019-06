Lyon oficializa a contratação do volante Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos

Quase uma semana depois que o Santos foi avisado que o volante Jean Lucas, que estava emprestado pelo Flamengo, não ficaria mais no elenco do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Lyon, da França, anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do jogador de 22 anos junto ao clube carioca. O time francês pagou cerca de oito milhões de euros (quase R$ 35 milhões) na negociação, sendo que 80% deste valor (R$ 28 milhões) ficará na Gávea.

A venda de Jean Lucas ao Lyon é a terceira maior da história do Flamengo. Fica atrás apenas do atacante Vinicius Junior, que foi para o Real Madrid por R$ 164 milhões, e do meia Lucas Paquetá, que foi vendido para o Milan por R$ 150 milhões.

O volante foi para o Santos no início de fevereiro deste ano, após o Flamengo comprar o atacante Bruno Henrique e envolver Jean Lucas na negociação. No time santista, o jogador se tornou um dos destaques da equipe, a ponto de Jorge Sampaoli se irritar bastante quando soube que iria perder o atleta nesta parada do calendário para a disputa da Copa América.

A venda de Jean Lucas não rendeu dinheiro para o Santos. Isso porque no contrato de empréstimo feito pelo Flamengo não havia cláusula por taxa de vitrine. Pelo time santista, em quatro meses, o jogador atuou em 20 partidas e deu uma assistência. Já pelo clube carioca, onde foi revelado, entrou em campo em 31 oportunidades.

Jean Lucas é a terceira contratação do Lyon para a próxima temporada, na qual disputará quatro competições: Liga dos Campeões da Europa, a partir da fase de grupos, Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa. Também chegaram o goleiro romeno Ciprian Tatarusanu, do Nantes, e o lateral-esquerdo belga Héritier Deyonge, do PSV Eindhoven (Holanda).

Mas o volante brasileiro é o primeiro a chegar depois das contratações do ex-meia Juninho Pernambucano, ídolo do Lyon por ter conquistado o heptacampeonato francês na década passada, para ser o diretor de futebol e do ex-lateral-esquerdo Sylvinho para técnico no lugar do português Bruno Genésio.