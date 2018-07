Lyon perde e PSG fica a um ponto do tricampeonato francês

Estadão Conteúdo 09 Maio 2015 | 14h09

Faltando duas rodadas para o fim do torneio, o PSG tem 77 pontos, contra 71 do Lyon. A equipe dos brasileiros Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Maxwell e Lucas só não fatura o tricampeonato se perder seus dois últimos jogos e o Lyon conquistar duas vitórias. Além disso, a equipe do artilheiro Lacazette precisa tirar sete gols de saldo.

Benezet marcou os dois primeiros gols do Caen, que se afastou um pouco do risco de rebaixamento, enquanto Privat fechou o placar. Já o Lyon agora deve se preocupar em manter o segundo lugar, que vale uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Monaco, com 65 pontos e um jogo a menos, ameaça o posto na tabela.