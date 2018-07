Lyon proíbe venda de bebidas alcoólicas em dias de jogos da Euro

A França começa a tomar medidas de precaução depois dos incidentes envolvendo torcedores de Inglaterra e Rússia antes do duelo entre as duas equipes, sábado, em Marselha, pela primeira rodada da Eurocopa. Nesta segunda-feira, a cidade de Lyon decidiu proibir a venda de bebidas alcoólicas em dias de partidas da competição no State de Lyon.

A medida segue uma recomendação feita pelo governo francês no fim de semana. Para acelerar as medidas de segurança, o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, pediu que os municípios determinassem a proibição de vendas de bebidas alcoólicas. Lyon é a primeira cidade a aderir.

A medida atinge 59 regiões de Lyon e vale para todos os seis dias de jogos na cidade. O primeiro deles é esta segunda-feira, quando jogam Itália e Bélgica. Na quinta, a cidade recebe Ucrânia x Irlanda do Norte, e, no domingo, Romênia x Albânia. Outra partida da primeira fase lá será Hungria x Portugal. Há ainda partidas das oitavas e das semifinais marcadas para Lyon.