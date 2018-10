Lyon reage após goleada e volta a vencer no Campeonato Francês

Após levar 5 a 0 do Paris Saint-Germain na rodada passada, o Lyon reagiu nesta sexta-feira e voltou a vencer no Campeonato Francês. Jogando diante de sua torcida, o time bateu o Nimes por 2 a 0, pela abertura da 10ª rodada. Antes da goleada, o Lyon vinha de dois empates consecutivos. Ou seja, o Lyon não vencia desde o fim do mês passado.

Com o triunfo desta sexta, além de encerrar o breve jejum, o time chegou aos 17 pontos e subiu para o provisório terceiro lugar da tabela. Esta posição poderá ser perdida no decorrer da rodada, no sábado e no domingo. Já o Nimes estacionou nos dez pontos, no 16º lugar.

Para voltar a vencer, o Lyon contou com gol de Moussa Dembele aos 24 minutos de jogo. Foi o terceiro gol do jogador de 22 anos na competição. O segundo gol dos anfitriões saiu somente nos acréscimos, com Memphis Depay, no embalo de suas boas atuações com a camisa da seleção da Holanda nas últimas datas Fifa.

O Campeonato Francês terá sequência neste sábado com seis jogos, com destaque para o duelo entre o líder PSG e o Amiens, na capital francesa. A rodada terá mais cinco partidas neste dia: Caen x Guingamp, Dijon x Lille, Nantes x Toulouse, Reims x Angers e Estrasburgo x Monaco.

No domingo, haverá mais três partidas: Montpellier x Bordeaux, Saint-Étienne x Rennes e Nice x Olympique de Marselha.