Lyon revela danos em estádio em final da Liga Europa e culpa torcida de rival

O Lyon revelou nesta sexta-feira que seu estádio, sede da final da Liga Europa na quarta, sofreu diversos danos durante a partida decisiva. O clube francês culpou a torcida do rival Olympique de Marselha, derrotado pelo Atlético de Madrid na final, pela maior parte dos prejuízos.

Em comunicado, o Lyon apresentou uma lista dos danos causados ao estádio Parc Olympique Lyonnais. Segundo o clube, foram destruídas câmeras de vigilância, catracas, portas e lâmpadas. Ao todo, 105 cadeiras precisaram ser trocadas, todas localizadas no setor onde estava a torcida do time de Marselha.

O Lyon afirmou ainda que torcedores roubaram equipamentos e comida de lojas localizadas dentro do estádio. Houve ainda danos causados ao teto do estádio, no trecho das arquibancadas, em razão de fogos de artifício lançados por torcedores do Olympique de Marselha.

De acordo com o clube, o estádio está passando por rápidos ajustes nesta sexta a tempo de receber o último jogo do Lyon na atual edição do Campeonato Francês, no sábado, contra o Nice. O dono da arena ocupa o terceiro lugar da tabela e tenta manter a posição para garantir a vaga direta na Liga dos Campeões.

Lyon e Olympique de Marselha vêm nutrindo uma forte rivalidade nos últimos anos. E não somente entre seus torcedores. Antes da final de quarta, os presidentes de ambos os clubes trocaram farpas em declarações públicas.