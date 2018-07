Lyon supera Le Mans e garante vice-campeonato francês

Com gols de Gomis e Pjanic, o Lyon chegou aos 72 pontos, seis a menos que o Olympique de Marselha, campeão por antecipação. O Olympique superou o rebaixado Grenoble por 2 a 0, em casa. O Auxerre terminou a competição com 71, ao derrotar o Sochaux por 2 a 1, com dois gols de Hengbart.

O Lille ficou em quarto, com 70 pontos, após ser derrotado pelo Lorient por 2 a 1, nesta última rodada. Em quinto, com 69, ficou o Montpellier, que surpreendeu o Paris Saint-Germain, fora de casa, por 3 a 1

O Bordeaux encerrou sua participação no campeonato com uma derrota, por 4 a 3, para o Lens, longe de sua torcida. O brasileiro Wendel marcou dois gols, ambos de pênalti, para os visitantes, que ficaram em sexto lugar, com 64 pontos.

Completando a última rodada, o Boulogne bateu o Rennes por 1 a 0, mas não evitou o rebaixamento para a Segunda Divisão - caíram também o Le Mans e o Grenoble. Nancy e Valenciennes empataram por 1 a 1, mesmo placar de Nice e Saint-Étienne. Toulouse e Monaco ficaram no 0 a 0.