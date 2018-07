Lyon supera o Olympique de Marselha e mantém a terceira posição no Francês

O Lyon obteve um grande resultado neste domingo. Em confronto direto pela terceira colocação, a equipe aproveitou o mando de campo para superar o Olympique de Marselha por 2 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado deixou a equipe com 38 pontos, os mesmos do vice Monaco, que está na frente pelo saldo de gols, e nove atrás do líder Paris Saint-Germain. Já o Olympique de Marselha se manteve em quarto, com 35.

Para sacramentar o bom triunfo em casa, o Lyon contou com um gol no início de cada tempo. O primeiro foi marcado pelo meia Nabil Fekir aos seis minutos da etapa inicial. E, no segundo, também aos seis, o atacante Mariano Diaz confirmou a vitória.

Ainda neste domingo, o atacante italiano Mario Balotelli decidiu e marcou o gol do triunfo do Nice sobre o Bordeaux, em casa, por 1 a 0. O resultado deixou a equipe na sexta colocação, com 26 pontos.

Uma posição acima vem o Nantes. Também jogando em casa neste domingo, a equipe superou o Angers por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Emiliano Sala aos 24 do primeiro tempo. Yacine Bammou ainda foi expulso na etapa final, mas o time conseguiu segurar o placar e alcançou os 30 pontos.