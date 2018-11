Lyon supera Saint-Étienne e sobe para a vice-liderança do Francês

Mesmo com um a menos desde a metade do segundo tempo, o Lyon derrotou o Saint-Étienne por 1 a 0, nesta sexta-feira, e subiu na tabela do Campeonato Francês. O time mandante passou a ocupar a vice-liderança, atrás somente do Paris Saint-Germain, nesta abertura da 14ª rodada.

O resultado deixou o Lyon com 27 pontos, contra 39 do líder. Mas a segunda posição poderá ser perdida no decorrer da rodada, no sábado e no domingo. Já o Saint-Étienne é o quinto colocado, com 23 pontos. E o PSG pode ampliar a vantagem na frente, diante do Toulouse, no sábado.

O único gol da partida desta sexta foi marcado por Jason Denayer aos 17 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio na área, o zagueiro belga se antecipou aos marcadores na primeira trave e cabeceou firme para as redes.

Na sequência, o time da casa passou a jogar com um a menos em campo, quando o brasileiro Rafael da Silva foi expulso de campo aos 25. O lateral-direito foi revelado pelo Fluminense e tem passagem pelo Manchester United. Mesmo em desvantagem numérica, o Lyon conseguiu confirmar a vitória ao dominar o segundo tempo, após ver o Saint-Étienne ser melhor na etapa inicial.