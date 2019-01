Lyon vence Amiens fora de casa e avança na Copa da França

O Lyon confirmou o seu favoritismo e se classificou nesta quinta-feira às oitavas de final da Copa da França. Fora de casa, o time abriu vantagem no primeiro tempo e derrotou o Amiens por 2 a 0, se garantindo na próxima etapa da competição que já venceu cinco vezes.

Mesmo atuando fora de casa, o Lyon abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Dembélé. E fez o seu segundo gol aos 35, com Dubois. Logo no começo da etapa final, Fernando Marçal deixou o time com dez jogadores em campo. Mas a classificação do Lyon não chegou a estar ameaçada.

Também nesta quinta-feira, o Vitré, da quarta divisão francesa, derrotou o Le Havre, da segunda, por 3 a 0, em casa, passando de fase. Já o Bastia derrotou o Noisy-le-Grand por 2 a 1, também se colocando entre os 16 melhores times da Copa da França.

Quinze dos 16 participantes já estão definidos, pois o confronto entre L'Entente SSG, da terceira divisão francesa, e Nantes não foi realizado neste meio de semana. O duelo foi adiado após o avião que transportava Emiliano Sala, jogador que o Nantes havia vendido para o Cardiff City, desaparecer na região do Canal da Mancha.