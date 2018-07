Lyon vence APOEL em casa e leva vantagem ao Chipre

LYON - O Lyon fez o dever de casa nesta terça-feira para espantar a zebra cipriota. Jogando em casa, o time francês venceu o surpreendente APOEL por 1 a 0, na partida de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões. O jogo de volta acontece no dia 7 de março, em Nicósia, capital do Chipre.

Campeão do Grupo D na primeira fase, o APOEL ganhou o direito de ser cabeça de chave nas oitavas de final e por isso fez o primeiro jogo como visitante. Fechado atrás, mais preocupado em não tomar gols, o time do Chipre não assustou o Lyon na primeira etapa, mas também não deixou os franceses chegarem com muito perigo.

Na segunda etapa, logo aos 2 minutos Ederson desceu pela direita, invadiu a área, tirou do goleiro e chutou para o gol. Paulo Jorge salvou quase em cima da linha. Dez minutos depois, o APOEL não teve como impedir que o Lyon saísse na frente. Cris tocou para Lacazette na esquerda. O jovem francês, de 20 anos, recebeu, limpou a jogada e bateu cruzado, encobrindo Chiotis e marcando um belo gol, o da vitória dos franceses.

O placar, porém, não refletiu o que foi a partida. O Lyon ficou com a bola em 64% do tempo e deu 18 chutes a gol. Os visitantes só arriscaram um chute durante os 90 minutos de partida.