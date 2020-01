Lyon vence Bordeaux fora de casa e dá salto na tabela de classificação do Francês

O Lyon deu um salto na tabela de classificação do Campeonato Francês neste sábado. Jogando fora de casa, a equipe derrotou o Bordeaux por 2 a 1 e pulou da 12.ª para a sexta posição, ganhando força na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com 29 pontos, o Lyon agora está apenas dois atrás do Lille, o quarto colocado - os quatro primeiros se classificam para a mais importante competição de clubes do mundo. Essa diferença, porém, pode aumentar neste domingo, quando o Lille vai enfrentar o Dijon fora de casa. Com a derrota, o Bordeaux ficou na 13.ª posição, com 26 pontos.

As coisas não começaram bem para o Lyon. O time da casa abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo graças a uma falha incrível do zagueiro Andersen. Sem olhar, o dinamarquês tentou recuar a bola para o goleiro e acabou entregando-a de presente para Briand, que foi esperto e anotou o gol do Bordeaux.

Na segunda etapa, os visitantes acertaram o pé e rapidamente viraram o jogo. Aos quatro minutos, Cornet empatou a partida com um chute que desviou em um adversário; três minutos depois, em um contra-ataque, Dembelé recebeu a bola de Cornet e marcou o gol da vitória do Lyon com um forte chute.

O Lyon só não ganhou mais uma posição neste sábado porque o Montpellier venceu o Amiens por 2 a 1, fora de casa, e, com isso, subiu para a quinta colocação, com 30 pontos. A vitória também foi de virada: Dibasse abriu a contagem no primeiro tempo e, depois do intervalo, Laborde e Delort marcaram os gols do triunfo da equipe de Montpellier.

A goleada do dia foi conseguida pelo Brest. Mesmo jogando em território adversário, a equipe derrotou o Toulouse por 5 a 2 e alcançou a 14.ª posição, com 25 pontos. Já a equipe de Toulouse continua segurando a lanterna, com apenas 12 pontos conquistados em 20 rodadas.

Também neste sábado, Angers (oitavo colocado, com 29 pontos) e Nice (11.º, com 28) empataram por 1 a 1, o Metz (16.º, com 20) derrotou o Strasbourg (12.º, com 27) por 1 a 0 e o Nimes (19.º, com 15) bateu o Reims (10.º, com 28) por 2 a 0.