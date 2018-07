Lyon vence Nice e cola no líder PSG no Francês

LYON - O Lyon não deixou o Paris Saint-Germain desgarrar na liderança do Campeonato Francês e neste sábado venceu o Nice por 3 a 0, em casa, pela 19.ª rodada da competição. A vitória levou a equipe aos mesmos 38 pontos do time parisiense, que jogou na sexta, com desvantagem nos critérios de desempate, enquanto o Nice estacionou nos 29 pontos, em oitavo.

Os anfitriões abriram o placar neste sábado após um rápido contra-ataque, que Lisandro Lopez finalizou para marcar, aos 40 minutos do primeiro tempo. Aos 11 do segundo, Réveillere ampliou a vantagem. Com tranquilidade, o Lyon chegou ao terceiro aos 32 minutos, com Gomis, de pênalti.

Ainda neste sábado, o Rennes subiu para a quarta colocação da competição, com 32 pontos, ao vencer o Ajaccio por 4 a 2, mesmo fora de casa, com dois gols marcado por Feret. A equipe ainda foi beneficiada com o tropeço do Lorient, que apenas empatou com Reims, por 2 a 2, em casa, e chegou aos 31 pontos, caindo para quinto.

Em outros jogos do dia, o Bordeaux, sexto colocado, ficou no 0 a 0 com o Troyes. Já o Lille goleou o Montpellier por 4 a 1 e é o sétimo. O 13.º lugar é do Bastia, que derrotou o Nancy por 4 a 2.