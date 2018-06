Lyon vence Nice no Francês e fica com a última vaga para a Liga dos Campeões

O Lyon se despediu do Campeonato Francês com vitória por 3 a 2 sobre o Nice neste sábado, em casa, no estádio Parc Olympique Lyonnais, e garantiu a última das três vagas distribuídas pelo torneio na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. As outras duas já haviam sido asseguradas por Paris Saint-Germain e Monaco.

Com o triunfo, o Lyon termina a competição na terceira posição, com 78 pontos, um a mais que o Olympique de Marselha, que venceu o Amiens por 2 a 1, mas ficou sem a vaga ao principal torneio de clubes do mundo. O time de Marselha sofreu outro duro golpe, já que na última quarta-feira havia sido derrotado pelo Atlético de Madrid na decisão da Liga Europa, torneio que também dá ao campeão a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões.

Além do Marselha, quarto colocado com 77 pontos, os outros times que ficaram com vagas na Liga Europa foram o Rennes, que empatou por 1 a 1 com o Montpellier, e terminou o torneio na quinta posição, somando 58 pontos, e o sexto Bordeaux, que aplicou 4 a 0 no lanterna Metz.

O Monaco garantiu o vice-campeonato ao vencer o Troyes por 3 a 0 na casa do adversário. A equipe monegasca deu adeus ao torneio com 80 pontos conquistados, 13 a menos que o campeão Paris Saint-Germain.

Quem respirou aliviado foi o Caen, que segurou em sua casa o empate sem gols com os reservas do PSG (somente Marquinhos foi titular) e somou um ponto precioso que o levou aos 38 pontos necessários para se livrar de qualquer chance de rebaixamento, terminando o torneio na 16ª posição.

Apesar de vencer o Guingamp por 2 a 1, o Toulouse ficou na 18ª colocação, com 37 pontos, e terá que enfrentar um adversário, ainda não definido, da segunda divisão francesa para permanecer na elite. Troyes e Metz já estavam rebaixados.