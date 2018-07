Lyon vence outra e segue 100% na Liga dos Campeões

No jogo desta quarta-feira, disputado no Estádio Gerland, o Lyon abriu o placar aos 21 minutos, com o gol de Briand. O Benfica até que tentou reagir, mas sua situação se complicou aos 43, quando ficou com um jogador a menos em campo: Gaitán foi expulso.

No segundo tempo, o Lyon ampliou aos seis minutos, com o argentino Lisandro Lopez. Depois, tratou de administrar a vantagem. Com a derrota na França, o Benfica acabou caindo para a terceira posição do Grupo B, ao ficar com apenas três pontos.

O segundo colocado é o Schalke 04, que aproveitou o fato de jogar em casa nesta quarta-feira para derrotar o Hapoel Tel Aviv. O atacante espanhol Raúl foi o destaque da vitória por 3 a 1, ao marcar dois gols - Jurado fez o outro, enquanto Shechter descontou para os israelenses.

A vitória em casa levou o Schalke 04 aos seis pontos. Enquanto isso, o Hapoel Tel Aviv segue na lanterna do Grupo B, ainda sem um ponto sequer.