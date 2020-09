Lyon volta a decepcionar e fica no empate sem gols com o Nimes pelo Francês

Semifinalista da Liga dos Campeões, o Lyon não consegue embalar no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, a equipe empatou, em casa, diante do Nimes, sem gols, na abertura da quarta rodada e acumulou uma sequência de três jogos sem vitória.

O Lyon precisava dos três pontos para tentar encostar nos líderes, após empatar com o Bordeaux também por 0 a 0 e ter sido derrotado pelo Montpellier por 2 a 1, mas não conseguiu superar a sólida defesa do Nimes, que saiu satisfeito com o ponto conquistado como visitante.

Leia Também Bayern massacra o Schalke na estreia do Campeonato Alemão: 8 a 0

Depois de um início promissor após a goleada por 4 a 1 sobre o Dijon, o Lyon só ganhou dois pontos e surge na décima colocação no campeonato com a expectativa de perder mais posições com o decorrer da rodada no fim de semana

O Lyon sentiu muito a falta de Houssem Aouar, fora do jogo por causa de uma suspensão. Já o Nimes, que tinha a intenção inicial de buscar o empate, só não obteve a vitória por causa da atuação destacada do goleiro Anthony Lopes.

Neste sábado, Rennes (2º colocado) e Monaco (3º), ambos com dois pontos a menos do que líder Saint-Etienne, com nove, se enfrentam e o vencedor vai assumir o primeiro lugar provisoriamente.

O Saint-Etienne, única equipe com 100% e aproveitamento no campeonato, com três vitórias consecutivas, visita no domingo o Nantes (13º classificado). Já o Paris Saint-Germain (15º), ainda sem Neymar, que cumpre o segundo jogo de suspensão, busca subir na classificação, ao enfrentar o Nice (7º), fora de casa. O time da capital francesa tem uma vitória e duas derrotas.