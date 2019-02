Lyon x Barcelona: onde assistir ao vivo as oitavas da Liga dos Campeões

Lyon e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os franceses, que estão em terceiro lugar torneio nacional, encaram o craque Lionel Messi, que garante boa parte do favoritismo do time catalão. O confronto de volta que definirá uma vaga nas quartas de final será no dia 13 de março, na Espanha.

Onde assistir?

O jogo de ida será disputado na França e terá transmissão da TNT a partir das 17h com acompanhamento em tempor real pelo Estado.

Apesar da liderança no Campeonato Espanhol, o time de Ernesto Valverde não tem se notabilizado por grandes atuações. O time marcou apenas dois gols nos últimos três jogos. Os destaques individuais, como o próprio Messi e Suárez, estão resolvendo as últimas partidas. O Lyon chega empolgado às oitavas de final. Na fase de grupos, o time venceu por 2 a 1 o Manchester City de Pep Guardiola na Inglaterra e depois empatou em casa por 2 a 2. A equipe terminou a primeira fase em segundo lugar. Para enfrentar o time catalão, o Lyon não poderá contar com o capitão Nabil Fekir.

As duas equipes venceram na última rodada em seus respectivos torneios nacionais. O Barcelona conseguiu uma vitória magra sobre o Valladolid por 1 a 0 e disparou na liderança, com sete pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid. O Lyon venceu o Guingamp, mas tem 16 pontos de desvantagem para o líder PSG.