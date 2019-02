Lyon x PSG: como assistir ao vivo a partida pelo Francês na TV    

Dono de uma das melhores campanhas dentre os principais campeonatos europeus, o Paris Saint-Germain enfrenta o Lyon neste domingo, às 18h (horário de Brasília), no estádio do Lyon, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

Onde assistir Lyon x PSG?

A partida terá transmissão do canal de Youtube DAZN. O PSG espera manter a incrível invencibilidade no campeonato. Embora a competição esteja na 23ª rodada, o time de Neymar, Cavani e Mbappé fez apenas 20 jogos - há dois para ser disputado no futuro - e a equipe soma 18 vitórias e dois empates.

Na rodada passada, o PSG goleou em casa o Rennes por 4 a 1 e chegou aos 56 pontos. O Lyon aparece em terceiro, com 38 pontos e vem de vitória por 1 a 0 fora de casa.

Veja os jogos da 23ª rodada do Francês

Sexta-feira

Lille x Nice

Sábado

Angers x Dijon

Monaco x Toulouse

Rennes x Amiens

Reims x Olympique de Marseille

Domingo

Nimes x Montpellier

Saint-Étienne x Strasbourg

Lyon x PSG

Caen x Nantes

Bordeaux x Guingamp