Lyon x PSG: Onde assistir e horário do jogo pelo Francês

Lyon e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Lyon e PSG terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo.

Após um excelente início de temporada com duas vitórias, o Lyon, do técnico Sylvinho, ex-auxiliar de Tite na seleção brasileira, já amarga três jogos sem vencer. A equipe vem de um empate com o Amiens, fora de casa, por 2 a 2, na última rodada.

Já o PSG soma quatro vitórias em cinco jogos e busca se manter na liderança do Francês. Neymar estará em campo. Na última partida, o brasileiro foi bastante hostilizado pela própria torcida, mas fez o gol da vitória sobre o Strasbourg por 1 a 0, no Parque dos Príncipes.

Além do bom desempenho no Francês, o time de Thomas Tuchel chega motivado pela atuação de gala na estreia da Liga dos Campeões. Mesmo sem contar com Neymar, suspenso, Mbappé e Cavani, lesionados, o PSG fez 3 a 0 sobre o Real Madrid.