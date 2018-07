M. Fernandes relaciona Thiago Maia no Santos para jogo contra o XV

O técnico do Santos, Marcelo Fernandes, relacionou 19 jogadores para a partida deste domingo, às 16h, contra o XV de Piracicaba, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A novidade é a presença do volante Thiago Maia.

O jogador foi inscrito nessa semana, na abertura da janela de inscrição para a fase decisiva do Estadual. Ele entra na vaga de Alison, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

No duelo contra o XV, Fernandes já havia confirmado o retorno de Geuvânio entre os titulares. Também ganharão chance Gustavo Henrique e Leandrinho, que substituem David Braz e Renato, lesionados.

Confira os jogadores relacionados para o jogo deste domingo:

Goleiros: Gabriel Gasparotto e Vladimir.

Zagueiros: Gustavo Henrique, Paulo Ricardo e Werley.

Laterais: Cicinho, Chiquinho e Victor Ferraz.

Meio-campo: Elano, Leandrinho, Lucas Lima, Lucas Otávio, Marquinhos Gabriel, Thiago Maia e Valência.

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho.