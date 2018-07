Má fase da lanterna Portuguesa não ilude a líder Ponte Preta

A Portuguesa não vence há dez rodadas e amarga a lanterna da Série B. A má fase da Lusa, porém, não ilude os jogadores da Ponte Preta, líder da competição e cotada para garantir uma das quatro vagas de acesso. O discurso dos ponte-pretanos é de que a situação oposta dos rivais só tende a aumentar a pressão por resultado

Um dos mais experientes do elenco da Ponte, o zagueiro Tiago Alves já fez seu alerta. Para ele, o duelo com a Lusa é um típico jogo em que não se pode afrouxar para não ser surpreendido. "É um jogo perigoso. A Portuguesa tem um time forte. Nem sei por que estão assim. É um clube com história, força e tradição e não deixa de ser um clássico em São Paulo", ressaltou.

Se a Portuguesa não vence há dez jogos, com quatro empates e seis derrotas, a Ponte vive uma fase oposta. Os campineiros estão invictos há oito rodadas, com seis vitórias e dois empates. Como visitante, são cinco vitórias consecutivas.