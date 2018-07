Macaé e CRB não saem do 0 a 0, mas se distanciam mais um ponto na zona de risco Na noite deste sábado, Macaé e CRB se encontraram no Moacyrzão com pretensões parecidas na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e não saíram do 0 a 0. Longe da briga pelo G4, a missão dos times é subir na tabela e reduzir os riscos de rebaixamento.