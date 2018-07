Macaé e Náutico ficam no 1 a 1 e podem fechar rodada sem alcançar meta Brigando por objetivos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, Macaé e Náutico ficaram no empate por 1 a 1 nesta terça-feira à noite, no Estádio Moacyrzão, pela 35.ª rodada da segunda divisão nacional. O time da casa briga contra o rebaixamento e chegou aos 39 pontos, ocupando a 16.ª posição e escapando, ao menos temporariamente, das quatro últimas colocações. Isso porque o Ceará, com um ponto a menos, ainda entra em campo nesta noite, quando recebe o Bragantino.