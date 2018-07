Macaé empata com Paysandu e é campeão da Série C

O Macaé conquistou neste sábado o título do Campeonato Brasileiro da Série C, ao empatar com o Paysandu por 3 a 3, diante de mais de 37 mil torcedores no Estádio Mangueirão, em Belém. O time do Rio foi campeão nos critérios de desempate: marcou mais gols fora de casa na final, já que o jogo de ida terminou 1 a 1. Além dos dois finalistas, Mogi Mirim e CRB garantiram o acesso para a disputa da segunda divisão em 2015.

O grande público que foi ao Mangueirão neste sábado viu um jogo muito disputado. Mesmo diante da torcida adversária, o Macaé não se intimidou, assim como já tinha feito em fase anterior do campeonato, quando eliminou o Fortaleza diante de 63 mil pessoas no Castelão. "Quero agradecer o futebol por esta alegria", comemorou o técnico Josué Teixeira, que levou o time do Rio ao título da terceira divisão nacional.

Em campo, o time paraense esteve na frente três vezes, mas o Macaé sempre foi buscar o empate, em duas oportunidades com o atacante João Carlos, que foi o destaque da partida. O primeiro tempo terminou 1 a 1. Zé Antônio abriu o placar para o Paysandu logo aos 16 minutos, mas João Carlos deixou tudo igual aos 43.

No segundo tempo, o Paysandu voltou a ficar em vantagem aos sete minutos, com Ruan. A festa da torcida, no entanto, não durou muito, porque João Carlos empatou aos 13. Os donos da casa fizeram o terceiro aos 22, no golaço de Rômulo. Naquela altura, o time paraense ia conquistando o título. Mas, já aos 30, Diego Corrêa arriscou o chute e o goleiro Paulo Rafael levou um frango, definindo o placar de 3 a 3 e a conquista do Macaé.