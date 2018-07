Macaé ganha e fica muito perto da vaga na Série C

Agora, o Macaé depende de um empate nos dois jogos restantes para se garantir matematicamente. Mas pode conseguir a vaga antes, em caso de tropeço dos concorrentes. O Duque de Caxias, por sua vez, segue com 23 pontos, na quarta colocação, e ainda briga pela classificação.

Também no Grupo B, o Madureira derrotou o Vila Nova por 3 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. O time fluminense chegou aos 19 pontos, em oitavo lugar, logo atrás do adversário goiano, que tem 20. No outro jogo da chave, o Brasiliense ganhou do lanterna Tupi por 2 a 1.

Pelo Grupo A, apenas um jogo aconteceu neste sábado. Foi o clássico nordestino entre Santa Cruz e Fortaleza, no Estádio do Arruda, no Recife. Já classificado, o time cearense venceu por 2 a 1 e assumiu provisoriamente na liderança da chave, com 35 pontos.

Mesmo com o apoio do grande público no Arruda - foram 25.306 torcedores -, o Santa Cruz acabou perdendo em casa no nervoso clássico que teve quatro expulsões no primeiro tempo (duas para cada lado). Assim, o time pernambucano ficou com 19 pontos, em quarto lugar.

Confira os resultados deste sábado:

Madureira 3 x 1 Vila Nova

Brasiliense 2 x 1 Tupi

Macaé 2 x 1 Duque de Caxias

Santa Cruz 1 x 2 Fortaleza