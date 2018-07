Macaé ganha em casa e impõe a oitava derrota seguida ao Mogi Mirim na Série B

Para o Mogi Mirim, no entanto, o rebaixamento é praticamente certo. Com 22 pontos e oito derrotas consecutivas, o clube paulista já está 16 pontos abaixo do próprio Macaé, que, ao lado do Oeste, são os primeiros clubes fora da degola. Com mais seis rodadas e 18 pontos a serem disputados, ainda pode escapar matematicamente, mas é extremamente improvável.

Com um time mais jovem e rápido, o Mogi Mirim começou a partida buscando o ataque e tentando surpreender. Aos poucos, o Macaé se organizou em campo e tomou conta das ações ofensivas, empurrando o adversário para sua defesa. Mais bem postado, não demorou para o time da casa abrir o placar. Aos 24 minutos, Juninho encontrou Fernando Neto livre na entrada da área e o camisa 10 teve frieza para cortar para dentro e bater colocado no canto alto do goleiro Daniel.

Administrando a vantagem, o Macaé conseguiu trabalhar a bola no campo de ataque nos minutos finais e conter as tentativas de contragolpe do adversário. Sem emoções, o segundo tempo foi uma amostra clara da razão pela qual as duas equipes estão na parte de baixo da tabela de classificação e o jogo terminou mesmo com a magra vitória por 1 a 0.

O Macaé volta a campo na próxima sexta-feira, pela 33.ª rodada, quando enfrenta o Paraná, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, às 21 horas. No sábado, às 17h30, o Mogi Mirim recebe o Ceará no estádio Romildo Ferreira, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 1 x 0 MOGI MIRIM

MACAÉ - Rafael; Igor Julião, Frauches, Thiago Cardoso (Douglas Assis) e Diego Corrêa; Gedeil, Wagner Carioca, Fernando Neto e Juninho; Pipico (Anderson Manga) e Anselmo. Técnico: Josué Teixeira.

MOGI MIRIM - Daniel; Dunguinha, Fábio Sanches, Elton e Dieguinho; Magal, Memo, Marlon (Serginho) e Ruster (Matheus Ortigoza); Jô e Keké. Técnico: Márcio Goiano.

GOL - Fernando Neto, aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anselmo (Macaé); Fábio Sanches e Magal (Mogi Mirim).

ÁRBITRO - John Herbert Alves Bispo (BA).

RENDA - R$ 9.495,00.

PÚBLICO - 1.556 pagantes.

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, (RJ).