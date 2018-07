Macaé troca de técnico após entrar na zona de rebaixamento da Série B

Sem perder tempo, Toninho Andrade, que deixou o Madureira recentemente, foi anunciado como o substituto. A derrota por 2 a 0 para o Vitória foi a segunda seguida do Macaé, que permaneceu nos 38 pontos e foi ultrapassado pelo Ceará, entrando na zona de rebaixamento. Tem os mesmos pontos dos cearenses, mas perde no número de vitórias: 10 a 9.

O novo treinador Toninho Andrade já deverá assumir o time para a próxima rodada, na qual o Macaé receberá o Náutico, terça-feira, no Moacyrzão, pela 35.ª rodada. Josué foi responsável por levar o time ao acesso na Série C em 2014, campanha coroada com o título da competição. Entretanto, ele não resistiu ao nível da Série B, deixando a desejar em sua campanha neste ano. Teixeira assumiu o Macaé em agosto e comandou o time em 19 jogos na Série B deste ano, com três vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

Esta não será a primeira passagem de Toninho Andrade pelo Macaé. Ele já trabalhou no clube entre 2011 e 2013 e, após sua saída, passou pela Cabofriense, Volta Redonda e Madureira. Antes disso, Toninho passou pelo time mais duas vezes, em 2006 e 2009.

Na briga contra o descenso, Mogi Mirim, com 22 pontos, e Boa, com 24, já estão rebaixados para a Série C. O ABC, com 28 pontos, virtualmente também já caiu. Resta, portanto, mais uma vítima, que pode ser o Macaé ou Ceará, ambos com 38 pontos. Criciúma e Oeste, com 42, e Paraná, com 43 pontos, também correm risco.