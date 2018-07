Macaé vence e sobe para quarto no Grupo B da Série C Macaé-RJ e Madureira-RJ fecharam a segunda rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - com um jogo eletrizante nesta quarta-feira. Melhor para o Macaé, que jogando em casa, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, venceu por 2 a 1, de virada, e entrou no grupo do quatro melhores colocados.