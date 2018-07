Macaé vira sobre ABC e respira na Série B; time potiguar não vence há 18 rodadas

Com a derrota, o ABC continua com 23 pontos, cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento à Série C da próxima temporada. Do outro lado, o Macaé chegou aos 34 e se manteve respirando na competição, já que o Ceará, primeiro time na degola, tem apenas 26.

Na luta contra o rebaixamento, qualquer bola na rede pode alterar todo um planejamento. E foi assim que, logo aos três minutos de jogo, o volante Juninho levantou a bola na grande área em cobrança de falta e viu Aloísio vazar o goleiro Saulo. Mas, antes de correr parar comemorar, o árbitro viu um toque de mão do meia no lance e invalidou o gol.

Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresa, foi o ABC quem inaugurou o placar no Rio de Janeiro. Aos 43 minutos, em uma cobrança de escanteio, o atacante Edno se movimentou bem, subiu entre dois zagueiros, na linha da pequena área, e testou para o fundo das redes. A bola ainda tocou no chão antes de entrar e goleiro Rafael nada pode fazer.

No início do segundo tempo, aos 10 minutos, o volante Juninho mostrou que o raio cai sim duas vezes no mesmo lugar. Isso porque ele chegou na linha de fundo pelo lado direito, acertou um corte na marcação e levantou a bola na direção de Pipico. Ela cruzou toda a grande área, tocou na trave do goleiro e entrou, assim como aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Luverdense na 23.ª rodada.

Com o empate, os dois times se lançaram mais ao campo de ataque em busca da vitória. Até que, aos 14 minutos, Anderson Manga chegou firme no lateral-esquerdo Michel e os jogadores ficaram se estranhando na beira do gramado. Sem conversa, o árbitro mostrou o cartão vermelho para ambos.

E a punição ao clube potiguar veio rápida no Rio de Janeiro. Isso porque em três minutos o Macaé virou o placar. Aos 29, Fernando Neto chegou na linha de fundo e cruzou para a grande área. A bola passou por todo mundo e Pipico, bem posicionado, bateu de primeira para estufar as redes. Depois, o próprio Anderson Neto aproveitou um bate e rebate para ampliar, com um chute forte da entrada da área, aos 31.

Na próxima terça-feira, o ABC recebe o Atlético Goianiense no estádio Frasqueirão, em Natal, às 20h30. No mesmo dia e horário, o Macaé joga contra o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os dois duelos são válidos pela 30.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 3 x 1 ABC

MACAÉ - Rafael; Igor Julião, Ramon, Frauches e Diego Corrêa; Gedeil, Juninho, Alisson (Anderson Manga), Marquinho (Anselmo) e Aloísio (Fernando Neto); Pipico. Técnico: Josué Teixeira.

ABC - Saulo; Ednei, Leonardo Luiz, Adriano Alves e Michel; Fábio Bahia, Rafael Miranda (Bismark), Erivélton (Jeferson Paulista) e Ronaldo Mendes (Wellington Bruno); Edno e Romarinho. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Edno, aos 43 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 10, Pipico, aos 29, e Fernando Neto, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Julião, Fernando Neto e Pipico (Macaé); Erivélton e Rafael Miranda (ABC).

CARTÕES VERMELHOS - Anderson Manga (Macaé); Michel (ABC).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).