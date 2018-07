Macaé vira sobre o Luverdense e assume quarto lugar da Série B

Em apenas quatro minutos, o Macaé conquistou a virada e uma vitória importante sobre o Luverdense por 2 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Passos das Emas pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time fluminense passou a somar nove pontos, ocupando a quarta posição, atrás somente dos três líderes com 10: Bahia, Botafogo e Náutico. De outro lado, o time do Mato Grosso permanece com quatro pontos, em 12.º lugar.

O Luverdense fez seu gol no primeiro tempo, com Luiz Eduardo, aos 29 minutos, e quando tentava ampliar o placar na etapa final, sofreu dois gols. O primeiro aos 19 minutos, com Pipico, de cabeça, e o segundo com Fernando Santos, aos 22 minutos.

Em casa, o Luverdense começou dando pinta de que faria a pressão inicial. Aos quatro minutos, Ricardo chutou forte e Ricardo Berna fez boa defesa. No mais, o jogo ficou equilibrado e sem finalizações. Até os 29 minutos, quando o time da casa abriu o placar. Osman desceu pelo lado esquerdo e cruzou para o chute de chapa de pé de Luiz Eduardo. A bola tocou na trave direita e entrou.

No começo do segundo tempo, o Luverdense voltou mais na frente em busca do segundo gol. Tanto que criou várias chances. Mas, justamente quando estava melhor em campo, o time do Mato Grosso sofreu a virada em três minutos. Aos 19 minutos, após escanteio, houve desvio de cabeça no primeiro pau e do outro lado, na pequena área, Pipico completou de cabeça. Aos 22 minutos, Fernando Santos recebeu a bola na frente da área pelo lado direito e soltou a bomba, confirmando a virada.

Depois disso, com os apupos da torcida, o Luverdense se perdeu emocionalmente, enquanto o Macaé se fechou na defesa para garantir o resultado. Mesmo deixando de explorar os contra-ataques para se arriscar a ampliar o placar.

Pela quinta rodada, terça-feira à noite, às 21h50, o Luverdense vai até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, que perdeu para o Criciúma por 1 a 0. Enquanto isso, o Macaé receberá o líder Bahia, que sexta-feira bateu o Paraná por 1 a 0, na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 X 2 MACAÉ

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata (Diogo Silva), Montoya, Everton e Paulinho; Michel, Ricardo, Osman e Rafael Tavares (Lucas Fernandes); Ciro (Diego Rosa) e Luiz Eduardo. Técnico - Júnior Rocha.

MACAÉ - Ricardo Berna; Max (Dos Santos), Brinner, Filipe Machado e Diego; Gedeil, Juninho, Aloísio; Fernando Santos (Alisson) e Pipico (Marquinho); Anselmo. Técnico - Marcelo Cabo.

GOLS - Luiz Eduardo, aos 29 minutos do primeiro tempo; Pipico, aos 19, e Fernando Santos, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Neuriclaudio Costa (AC).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Eduardo, Ricardo, Lucas Fernandes, Rafael Tavares (Luverdense); Pipico (Macaé).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).